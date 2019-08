Community Shield: Liverpool boezemt Manchester City al jaren angst in

Liverpool en Manchester City zijn zondag elkaars tegenstander in de strijd om de Community Shield. Het team van Jürgen Klopp liet in de voorbereiding op het nieuwe seizoen een wisselvallige indruk achter, met nederlagen tegen Borussia Dortmund, Napoli en Sevilla, en speelde liefst zeven oefenduels in twintig dagen tijd. Manchester City deed het relatief rustiger aan: vier oefenwedstrijden in tien dagen tijd, zonder nederlaag in de reguliere speeltijd. Opta blikt vooruit op de krachtmeting op Wembley, zondag vanaf 16.00 uur.

O Dit is de eerste ontmoeting ooit tussen Manchester City en Liverpool om de Community Shield. De enige eerdere wedstrijd tussen de twee clubs op Wembley was de finale van de League Cup in 2016; toentertijd won Manchester City na penalty’s (3-1), na een 1-1 gelijkspel in de reguliere speeltijd.

O Het is de zevende keer in het tijdperk van de Premier League dat de winnaar van de dubbel tegenover de nummer twee van het voorbije competitieseizoen staat. Twee van de laatste drie season’s runners up wonnen de Community Shield: Arsenal versus Manchester United in 1999 en Manchester United versus Chelsea in 2010.

O Manchester City strijdt voor de twaalfde keer om de Community Shield. Vijf keer stapten the Citizens als winnaar van het veld; inclusief de 2-0 zege op Chelsea een jaar geleden.

O Manchester City won in alle competities slechts twee van de laatste twaalf ontmoetingen met Liverpool: drie remises, zeven nederlagen. Eén van die remises was de finale van de League Cup in 2016, die zogezegd na strafschoppen werd veroverd.

O Voor Liverpool is het alweer de 22e keer dat de Community Shield aan de prijzenkast kan worden toegevoegd. Alleen Manchester United stond vaker in de eindstrijd: 31 keer.

O Liverpool staat voor het eerst sinds 2006 in de finale van de Community Shield; destijds werd Chelsea in Cardiff met 2-1 verslagen. Voor de Merseyside-club is het de eerste keer sinds 1992 dat men op Wembley om deze prijs strijdt: toen werd met 3-4 van Leeds United verloren.

O Manchester City verloor niet één van de laatste zeven officiële duels op Wembley (zes overwinningen, één remise) sinds de nederlaag tegen Arsenal in 2017, in de halve finales van het toernooi om de FA Cup. The Citizens kregen in deze reeks slechts één tegengoal om de oren en scoorden zelf zestien keer.

O Josep Guardiola verloor in alle competities vier van zijn acht wedstrijden tegen Liverpool: twee overwinningen, twee remises. Tegen geen enkele club verloor hij vaker in zijn loopbaan (ook vier nederlagen tegen Chelsea en Real Madrid).

O Liverpool won maar één van de laatste vijf officiële duels op Wembley: één remise, drie nederlagen. Dat was wel gedurende het laatste bezoek aan het stadion, een 1-2 overwinning op Tottenham Hotspur in de Premier League.

O Sergio Agüero nam een jaar geleden beide doelpunten van Manchester City tegen Chelsea in de strijd om de Community Shield voor zijn rekening: 2-0. De aanvaller kan de eerste speler sinds Adrian Heath in 1985 en 1986 worden die in opeenvolgende Community Shield’s trefzeker is (exclusief eigen doelpunten).