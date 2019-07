Borussia Dortmund stalt voormalige recordaankoop tijdelijk in Rusland

André Schürrle verlaat Borussia Dortmund voor een verhuurperiode bij Spartak Moskou, zo meldt de Duitse club woensdag via de officiële kanalen. De 28-jarige middenvelder annex aanvaller heeft een doorlopend contract in Dortmund, maar door gebrek aan speeltijd krijgt Schürrle de gelegenheid om in Rusland een frisse start te maken.

Het is de tweede keer dat Dortmund Schürrle tijdelijk bij een andere club stalt, want vorig seizoen werd 57-voudig international van Duitsland uitgeleend aan Fulham. De flankspeler kwam tot 6 doelpunten in 24 wedstrijden namens the Cottagers, maar wist daarmee degradatie uit de Premier League niet te voorkomen.

Michael Zorc, sportief directeur van Dortmund, is blij met het feit dat Schürrle zijn loopbaan tijdelijk bij Spartak vervolgt. “Wij wensen André heel veel succes in Moskou en hopen van ganser harte dat hij bij Spartak de nodige successen gaat beleven.” Schürrle kwam tot dusver bij BVB tot 8 treffers en 10 assists in 51 optredens. In het verleden kwam hij ook uit voor Chelsea en Bayer Leverkusen.

Schürrle werd in 2016 door Dortmund weggehaald bij VfL Wolfsburg en met de transfersom van dertig miljoen euro groeide hij in een klap uit tot de duurste aankoop in de clubgeschiedenis. De van Bayern München teruggekeerde Mats Hummels nam dat record deze zomer over. Voor de verdediger werd 38 miljoen euro neergelegd.