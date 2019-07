PSV ‘zet toon’ en snijdt Ajax-directeur van foto met Steven Kruijswijk

Een opvallend bericht in de dinsdageditie van De Telegraaf: PSV sneed voor een Twitter-bericht Ajax-directeur Menno Geelen van een foto, die nota bene met de telefoon van Geelen was gemaakt. Volgens het dagblad is ‘de toon tussen de rivalen PSV en Ajax enkele dagen voor de start van de Eredivisie dan ook gezet'.

Geelen, commercieel directeur van Ajax, was vorige week op uitnodiging van Jumbo-Visma aanwezig in de Tour de France en had voor Dylan Groenewegen en Steven Kruijswijk een cadeautje in Ajax-pakpapier meegenomen. Groenewegen kreeg een tenue van Ajax en Kruijswijk, een fan van PSV, bromde dat hij niet een dergelijk tenue hoefde.

???????



Wederom een fantastische prestatie van een PSV’er! ????



Gefeliciteerd met je prachtige derde plek in de #TDF2019 @s_kruijswijk ???? pic.twitter.com/gPPsrVKDzx — PSV (@PSV) July 28, 2019

Kruijswijk was blij verrast toen bleek dat Geelen voor de wielrenner een PSV-tenue in Ajax-papier bleek te hebben meegenomen. Het idee achter de cadeaus was dat de wielrenners zaterdagavond samen naar het duel om de Johan Cruijff Schaal konden kijken. Jumbo-Visma plaatste de foto van Kruijswijk, Geelen en Groenewegen op sociale media.

PSV plaatste de foto later eveneens op Twitter, maar sneed Geelen en Groenewegen weg. “Wederom een fantastische prestatie van een PSV’er. Gefeliciteerd met je prachtige derde plek”, zo luidde de tekst.