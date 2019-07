Bournemouth betaalt zeventien miljoen euro: ‘Mogen we de rekening?’

Philip Billing blijft in de Premier League actief. Bournemouth maakt maandag melding van de komst van de middenvelder, die voor een bedrag van zeventien miljoen euro van het naar de Championship gedegradeerde Huddersfield Town overkomt. De voormalig jeugdinternational van Denemarken heeft een contract tot medio 2024 ondertekend.

Billing, 23 jaar, kwam in 2013 als jeugdspeler bij Huddersfield Town en maakte een jaar later zijn debuut in het eerste. In totaal kwam hij tot 91 officiële duels (6 doelpunten) voor the Terriers, waarvan 27 in de voorbije voetbaljaargang. De fysieke sterke middenvelder was een van de weinige lichtpuntjes in een verder teleurstellend seizoen.

Richting het einde van het seizoen viel Billing uit de gratie bij Jan Siewert, die hij 'arrogant noemde'. De Deen verzekerde bovendien dat de manager binnen een week na zijn aanstelling als opvolger van David Wagner in januari het respect van de selectie had verloren. Een uitgaande transfer was dan ook het logische gevolg, ook vanwege zijn transferwaarde.

“Can we have the bill?”, luidt de titel van het filmpje over Billing op de sociale media van Bournemouth. De nummer veertien van afgelopen seizoen versterkte zich eerder deze zomer met Jack Stacey en Lloyd Kelly.