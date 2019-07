Europees kampioen van Real Madrid wordt eerste aanwinst Wolverhampton

Jesús Vallejo speelt aankomend seizoen voor Wolverhampton Wanderers, zo maken de Engelse club en Real Madrid zaterdagmiddag bekend via de officiële kanalen. The Wolves huren de 22-jarige centrale verdediger voor een jaar van de Koninklijke, zonder dat er een optie tot koop in de deal is opgenomen.

Voor Vallejo is het de derde keer dat hij het Santiago Bernabéu op huurbasis verlaat. De stopper bracht eerder al het seizoen 2015/16 door bij zijn oude club Real Zaragoza, terwijl hij de voetbaljaargang erop ervaring opdeed bij Eintracht Frankfurt in de Bundesliga.

De jeugdinternational, eerder deze zomer als aanvoerder nog winnaar van het EK Onder-21 met Spanje, slaagde er, mede door blessureleed, in de afgelopen twee jaar nooit in om uit te groeien tot een vaste waarde in Madrid. In het seizoen 2017/18 kwam hij tot zeven optredens in LaLiga namens de Spaanse grootmacht en daar kwamen afgelopen seizoen nog eens vijf wedstrijden bij.

Vallejo is de eerste zomerse aanwinst van Wolverhampton, al maakte de club al wel de transfers van de eerder gehuurde Raúl Jiménez en Leander Dendoncker permanent. Voor Real Madrid is hij na Martin Ödegaard, Dani Ceballos, Jorge de Frutos, Sergio Reguilón en Luca Zidane de zesde speler die elders op huurbasis wordt gestald. Van Mateo Kovacic, Marcos Llorente, Raúl de Tomás en Theo Hernández werd in de afgelopen weken al definitief afscheid genomen.