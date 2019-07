Bekend dilemma dient zich aan voor Ndayishimiye na interesse van Bayern

Voor Mike Trésor Ndayishimiye lonkt een transfer naar Bayern München. Vrijdagmiddag maakte De Gelderlander melding van de belangstelling van de grootmacht voor de twintigjarige aanvaller en zelf beaamt Ndayishimiye dat er wat speelt. Voorlopig houdt hij zich echter niet bezig met een transfer, vertelt de Belg aan ForzaNEC.

Naar verluidt wil Bayern de rappe Ndayishimiye 'per direct' overnemen van NEC. Hij wordt aanvankelijk gehaald voor het tweede elftal, dat uitkomt op het derde niveau in Duitsland. De technische buitenspeler, die ook uit de voeten kan op het middenveld, heeft een contract tot medio 2021. Nadat hij vorig jaar overkwam van Anderlecht, was Ndayishimiye goed voor 27 officiële wedstrijden en zes doelpunten.

Ndayishimiye verkoos NEC vorig jaar boven clubs als Juventus, Liverpool en AS Monaco, omdat hij alleen in Nijmegen kon aansluiten bij het eerste elftal. Het is dan ook de vraag of hij zal ingaan op de interesse uit Beieren. "Het is een gerucht, meer nog niet", verzekert hij. "Het is natuurlijk wel een mooi compliment, fijn om te horen, maar het gaat alleen nog om belangstelling. Momenteel is het niet concreet, dus ik maak me er niet zo druk om. Ik blijf me focussen op de voorbereiding."

"Ik heb gehoord over de interesse, al voordat het in het nieuws kwam", voegt de aanvaller van de club uit de Keuken Kampioen Divisie eraan toe. "Maar ik houd me er niet zo mee bezig. Er zullen ook wel andere clubs interesse hebben. Zolang het niet concreet is, bemoei ik me er niet mee. Ik ben nog jong, heb nog veel te leren. Dit seizoen kan het alleen maar beter gaan voor mij. Ik wil blijven groeien."