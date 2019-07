‘Barcelona en Borussia Dortmund praten over ‘transfer van 42 miljoen euro’’

De wegen van Malcom en Barcelona lijken zeer waarschijnlijk na een jaar te scheiden. Braziliaanse en Duitse media maken donderdagavond melding van onderhandelingen tussen de Spaanse topclub en Borussia Dortmund. De Catalanen zouden een vraagprijs van circa 42 miljoen euro hanteren voor de 22-jarige Braziliaan, die in de zomer van 2018 voor een miljoen euro minder van Girondins Bordeaux overkwam.

Malcom leek een jaar geleden op weg naar AS Roma, dat een akkoord had bereikt met Bordeaux. De rechtsbuiten, die in zijn laatste Ligue 1-seizoen goed was voor twaalf goals en zeven assists, stond op het punt om naar Italië te vertrekken voor een medische keuring en persoonlijke onderhandelingen, toen Barcelona zich plots in de strijd mengde en een hoger bod uitbracht dan dat van Roma: 41 miljoen euro, plus een miljoen euro aan variabelen. Dat laatste is nimmer uitgekeerd.

Malcom ondertekende een contract voor vijf seizoenen, met een transferclausule van 180 miljoen euro. De aanvaller kwam afgelopen seizoen echter niet uit de verf in het tenue van Barcelona. Ernesto Valverde deed niet veel beroep op de Braziliaan, die genoegen moest nemen met vijftien officiële duels. Hij startte slechts zesmaal in LaLiga.

Ofschoon Malcom al snel een van de favorieten was om Barcelona deze zomer te verlaten, ontbrak het de voorbije weken aan concrete interesse in de aanvaller. Een huurvoorstel van Arsenal werd terzijde geschoven. Dortmund, dat zich eerder met Thorgan Hazard en Julian Brandt versterkte, zou meer dan gemiddelde interesse hebben. De clubs onderhouden sinds de transfer van Paco Alcácer naar Duitsland bovendien een goede relatie.

De verwachting is dat een eventuele transfer van Malcom pas volgende week wereldkundig zal worden gemaakt. Malcom is momenteel met de selectie van Barcelona op tournee door Japan en zal waarschijnlijk komende zaterdag in het oefenduel met Vissel Kobe in actie komen. Een dag later staat de terugreis naar Spanje op het programma.