Trainer Dinamo Boekarest zakt in elkaar op de bank; duel gaat door

De Roemeense voetbalwereld is zondagavond opgeschrikt tijdens de competitiewedstrijd tussen Dinamo Boekarest en Universitatea Craiova. In de eerste helft zakte trainer Eugen Neagoe van Dinamo in elkaar op de bank. Hij zou een hartaanval hebben gehad en werd ter plekke gereanimeerd in een ambulance. Opvallend genoeg ging de wedstrijd door; op het moment van schrijven is de pauze gaande.

Neagoe werd behandeld in een ambulance op de sintelbaan langs het veld, terwijl spelers zichtbaar aangeslagen waren. Volgens journalist Emanuel Rosu deed Neagoe zijn ogen open in de ambulance, wat een goed teken zou kunnen zijn. Bij Dinamo gaan de gedachten ondertussen terug naar Patrick Ekeng en Catalin Hildan, twee spelers van Dinamo die respectievelijk in 2016 en 2000 overleden nadat ze op het veld in elkaar zakten.

Volgens Rosu was Neagoe vanaf de eerste seconde al doelwit van de thuissupporters in het stadion. De fans riepen op tot zijn ontslag, ondanks dat de trainer pas een maand in dienst is. Men kan zich niet vinden in het ontslag van zijn voorganger Mircea Rednic. Nadat de trainer per ambulance werd afgevoerd, kwam Universitatea Craiova op een 0-1 voorsprong door een doelpunt van Cristian Barbut.