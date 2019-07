‘Er zijn nieuwe gezichten, de spelers van Jong Ajax ken ik nog niet zo goed’

Christian Poulsen maakt sinds deze zomer deel uit van de technische staf van Ajax. De Deense oud-middenvelder is als assistent-trainer de opvolger van Alfred Schreuder, die is vertrokken naar het Duitse TSG Hoffenheim. Poulsen heeft het naar zijn zin in zijn nieuwe functie en denkt aan de hand van hoofdtrainer Erik ten Hag het nodige te kunnen leren.

Poulsen liep vorig seizoen al als stagiair enkele maanden mee met de A-selectie, dus geheel onbekend is hij niet met de huidige spelersgroep. "Het is leuk om nu echt te beginnen. Vorig jaar kwam ik vooral op bezoek. Nu ben ik officieel weer onderdeel van de club. Ik ben blij dat ik er weer ben", vertelt de oud-middenvelder in gesprek met Ajax TV. "Ik ken natuurlijk al een paar spelers, maar er zijn ook nieuwe gezichten. Er zijn ook spelers van Jong Ajax, die ken ik nog niet zo goed."

Poulsen kende als voetballer een rijke carrière, met dienstverbanden bij onder meer Schalke 04, Sevilla, Juventus, Liverpool en Ajax, waar hij tussen 2012 en 2014 onder contract stond. In 2016 zwaaide hij af als prof. "Toen ik hier speelde zat ik aan het einde van mijn carrière. Ik heb ervaring opgedaan bij veel Europese clubs", vervolgt hij. "Nu heb ik wat ervaring als trainer. Het voelt voor mij alsof ik weer begin als speler. Ik geloof in de holistische manier van leven en ben van mening dat je jezelf goed moet voelen om ook op het veld te kunnen presteren. Voetbal is een teamsport. Je wint samen en je verliest samen. Ik heb veel zin om hier veel te leren en ik hoop ook wat terug te geven."

Poulsen heeft naar eigen zeggen 'een breed takenpakket' in Amsterdam. "Ik word bij Ajax onderdeel van een groot team. Ik word een assistent-trainer en daar zitten veel taken en verantwoordelijkheden bij. Ik ga trainingen voorbereiden, de komende tegenstander analyseren. Ik wil de spelers met gesprekken helpen en ze misschien ook inspireren", somt hij op.