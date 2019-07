Fer maakt minuten voor Feyenoord in oefenwedstrijd achter gesloten deuren

Feyenoord er na twee nederlagen op rij weer in geslaagd om een oefenduel te winnen. Karlsruher SC werd in een besloten vriendschappelijke wedstrijd met 1-0 verslagen, door een vroeg doelpunt van Ridgeciano Haps. Meest opvallende naam tijdens het duel met de Duitse opponent was Leroy Fer, die voor het eerst sinds 2011 weer speelminuten maakte in het shirt van Feyenoord.

De laatste twee oefenwedstrijden van Feyenoord, tegen Red Bull Salzburg (3-1) en Panathinaikos (0-3), gingen allebei verloren. Voor het besloten duel met Karlsruher SC bracht trainer Jaap Stam een compleet andere opstelling in het veld in vergelijking met afgelopen woensdag, toen er in De Kuip kansloos verloren werd van Panathinaikos. De meest opvallende naam in de basiself van Feyenoord was die van Leroy Fer. De transfervrije middenvelder werkte de afgelopen tijd bij de Rotterdammers aan zijn herstel.

Al na vier minuten spelen kwam Feyenoord op voorsprong tegen Karlsruher, dat normaal gesproken uitkomt in de 2.Bundesliga. Een afgeslagen vrije trap viel voor de voeten van Ridgeciano Haps, die controleerde en met een bekeken schot Karlsruher-doelman Benjamin Uphoff. Via Marvin Pourié en Philipp Hofmann kregen de Duitsers in de eerste helft nog mogelijkheden om de stand gelijk te trekken, maar Feyenoord behield de voorsprong tot de rust.

In de rust bracht Stam Ramon Hendriks in het veld voor Fer, alvorens hij een kwartier nog zes wissels doorvoerde. De eerste mogelijkheid van het tweede bedrijf was voor Wouter Burger, waarna Marvin Wanitzek en Pourié gevaarlijk waren namens de bezoekers. In het laatste kwartier wist Feyenoord de minimale voorsprong te behouden, waardoor Karlsruher verslagen werd. Voor de Rotterdammers wachten nu nog oefenduels met Angers en Southampton, alvorens het seizoen wordt afgetrapt met een thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam.