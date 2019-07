Matthijs de Ligt viert transfer met vriendin; Jackie Groenen straalt op strand

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Deze week kwam er eindelijk een einde aan de transfersoap rondom Matthijs de Ligt. De verdediger rondde zijn overgang van Ajax naar Juventus donderdag definitief af en vierde dat in Turijn samen met zijn dierbaren, waaronder vriendin AnneKee Molenaar.





Over twee weken start het nieuwe Eredivisie-seizoen alweer, maar Lars Veldwijk is nog aan het bijkomen van het afgelopen seizoen. De aanvaller nam met Zuid-Afrika deel aan de Afrika Cup en zal daarom later aansluiten bij zijn club Sparta Rotterdam. Samen met partner Monica Geuze en zijn twee kinderen vermaakte Veldwijk zich deze week op Ibiza.





Een zeldzaam inkijkje in het privéleven van Christian Eriksen. De Deense middenvelder van Tottenham Hotspur houdt zich normaliter op de vlakte op social media, maar slingerde deze week uit het niets een familieselfie de wereld in.





Jackie Groenen groeide tijdens het WK vrouwenvoetbal uit tot een absolute publiekslieveling. De middenveldster van het Nederlands dameselftal begint binnenkort aan haar nieuwe avontuur bij Manchester United, maar geniet momenteel nog van haar welverdiende vakantie.





Ook Groenens collega-international Daniëlle van de Donk zit met haar gedachten nog even niet bij het voetballen.





Waar ligt de sportieve toekomst van Renato Tapia? Feyenoord wil de middenvelder uit Peru naar verluidt graag verkopen, maar een transfer lijkt op dit moment nog ver weg. Tapia denkt tijdens zijn verlengde vakantie, vanwege zijn deelname met Peru aan de Copa América, in alle rust na over de volgende stap in zijn loopbaan.





Ook andere Copa América-gangers genieten nog van hun vakantie. Dani Alves, die het continentale toernooi won met Brazilië, is met echtgenote Joana Sanz neergestreken in Indonesië. Collega-international Philippe Coutinho vermaakte zich deze week met partner Aine Coutinho op een hip feestje.





Mohamed Salah staat inmiddels alweer in de startblokken om aan de slag te gaan bij Liverpool.