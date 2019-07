Ajax sluit oude bekende in de armen: ‘Dat biedt Ajax straks wel voor mij'

Michel Kreek stopt met zijn werkzaamheden bij de Oranje Leeuwinnen, zo geeft hij woensdag aan. De 48-jarige oud-voetballer meldt op de site van de KNVB dat hij stopt als assistent van bondscoach Sarina Wiegman en weer aan de slag gaat bij Ajax. Bij de Amsterdammers wordt Kreek coördinator binnen de jeugdopleiding.

Kreek was sinds oktober 2017 de assistent van Wiegman. Met de Leeuwinnen beleefde hij een prachtig avontuur, aangezien men deze zomer de finale van het WK wist te behalen. In de eindstrijd bleek de Verenigde Staten echter met 2-0 te sterk. De oud-middenvelder was eerder ook hoofdcoach van de Oranje Vrouwen Onder-20 tijdens het WK.

"De afgelopen twee jaar zijn voor mij persoonlijk heel mooi geweest, met natuurlijk het zilver op het WK als absoluut hoogtepunt", blikt Kreek terug. "Ik heb echter ook ervaren dat ik, en dat is nu eenmaal inherent aan het ritme van een nationaal team, de dagelijkse routine mis", laat Kreek woensdag op de site van de voetbalbond weten.

"Dat biedt Ajax straks wel en voor mij was dat dan ook een belangrijke reden om deze nieuwe weg in te slaan. Ik wil de KNVB en in het bijzonder Sarina, de staf en de speelsters bedanken voor deze onvergetelijke periode", aldus Kreek, die ook al jeugdtrainer was bij Ajax. Als speler debuteerde hij bij Ajax in het betaald voetbal en was van 1989 tot en met 1994 actief bij de club.