Galatasaray meldt gesprekken en lijkt AC Milan en AS Roma af te troeven

Jean Michaël Seri gaat waarschijnlijk naar Galatasaray verkassen. De Turkse topclub meldt woensdag namelijk via de officiële kanalen dat men met Fulham onderhandelt over een huurtransfer van de middenvelder. Diverse clubs hadden interesse in Seri, zoals AC Milan en AS Roma, maar lijken dus naast de diensten van de 27-jarige international van Ivoorkust te grijpen.

Het is nog onbekend hoe lang Seri actief zal zijn in Turkije. Diverse media hadden reeds gemeld dat Seri zich eerst op huurbasis zal melden bij Galatasaray, alvorens men de middenvelder definitief kan overnemen. Seri wilde graag een nieuwe stap maken in zijn carrière, onder meer omdat hij vorig seizoen met Fulham degradeerde uit de Premier League.

Seri was pas sinds afgelopen zomer actief bij de Londenaren, nadat de club ongeveer dertig miljoen euro had betaald aan OGC Nice. Hij speelde 34 wedstrijden voor the Cottagers, waarin hij 1 keer scoorde en 3 assists wist af te leveren. Seri ligt nog tot medio 2022 vast bij Fulham, dat ook nog de optie heeft om de verbintenis met een jaar te verlengen.