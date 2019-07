Furieuze Sneijder is het zat: ‘Het wordt steeds gekker met jullie!’

Wesley Sneijder bevestigt maandag middels een post op Instagram dat het huwelijk met zijn vrouw Yolanthe definitief tot het verleden behoort, al is de scheiding nog niet helemaal afgerond. De 35-jarige middenvelder, die onlangs in Utrecht werd gearresteerd wegens openbaar dronkenschap en vernieling van een auto, maakt van de gelegenheid gebruik om af te rekenen met de 'haters' en 'idioten' op social media en met de in zijn ogen leugenachtige Turkse media.

"Ik ga niet langer aardig doen tegen de vreselijke mensen die kwaad spreken over mij en Yolanthe", zo schrijft de boze Sneijder. “Ik heb veel fouten gemaakt tijdens ons huwelijk, al gaat dat niemand ook maar iets aan. Ik heb nog steeds heel veel respect voor Yolanthe, die nog steeds goed voor mij en onze zoon zorgt, zelfs nu we niet meer samen zijn. Daarnaast heeft ze niets van mij nodig, want ze kan heel goed haar eigen boontjes doppen."

Sneijder, voormalig speler van Galatasaray, geeft ook de media in Turkije een veeg uit de pan. "Ze suggereren dat Yolanthe negentien miljoen euro wilde hebben bij de scheiding, terwijl ik niet verder wilde gaan dan vijftien miljoen euro. Haha, het wordt echt steeds gekker met jullie! Mensen zonder hersenen zullen altijd geloven wat ze lezen. Yolanthe heeft niets aan mij gevraagd en vice versa. Wij hebben elkaars geld niet nodig. Het is allemaal gebaseerd op leugens."

"Het is schandalig dat na alle onzin die over mij is geschreven nu Yolanthe aan de beurt lijkt te zijn. Ik weet ook wel dat we niet op elk gerucht hoeven te reageren. Ik heb enorm veel respect voor de moeder van mijn kind, die zo rustig blijft onder alle onzinverhalen. Zo zit ik echter niet in elkaar. Ik laat mijn leven niet elke keer verzieken door die mensen!", zo besluit Sneijder zijn tirade.