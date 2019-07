‘Eredivisionist wil achterblijver Joshua Zirkzee naar Nederland halen’

ADO Den Haag wil Joshua Zirkzee naar de Eredivisie halen, zo meldt Voetbal International maandagavond. De aanvaller mocht niet mee met Bayern München op trainingskamp naar de Verenigde Staten en heeft opnieuw weinig zicht op speeltijd bij de hoofdmacht. ADO wil profiteren van de situatie en de jonge spits voor een seizoen huren.

Zirkzee kent ADO goed, want de achttienjarige aanvaller speelde in de jeugdopleiding van de Eredivisionist uit Den Haag. In 2016 volgde een avontuur bij Feyenoord, dat hem al na een seizoen richting Bayern zag vertrekken. De Duitse kampioen is bereid om mee te denken over een verhuurperiode bij een andere club.

De door ADO begeerde Zirkzee speelde de afgelopen twee seizoenen voornamelijk in jeugdelftallen van der Rekordmeister. In totaal kwam de Nederlander in Duitse dienst tot 38 doelpunten in 55 wedstrijden voor verschillende jeugdteams. Afgelopen seizoen wist de aanvaller met het tweede elftal van Bayern promotie naar de 3.Liga af te dwingen. Zijn contract in München loopt nog een jaar door.

Mocht ADO Zirkzee daadwerkelijk aan de club binden, dan is hij de tweede zomeraanwinst van het elftal van trainer Alfons Groenendijk. In een eerder stadium werd Milan van Ewijk, afkomstig van Excelsior Maassluis, aan de selectie toegevoegd. Het officiële debuut van Zirkzee voor ADO is wellicht op 4 augustus, in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen tegen FC Utrecht.