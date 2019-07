Eredivisie vreest B-elftal van Ajax in Eredivisie vanaf 2024: ‘Dramatisch’

Mattijs Manders voorziet dat Ajax in de toekomst weleens met het tweede garnituur de nationale competitiewedstrijden kan gaan afwerken. De zorgen van de directeur van de Eredivisie CV zijn vanwege de nieuwe opzet voor Europese bekertoernooien die de UEFA per 2024 kan invoeren. Zo wordt gewerkt aan een systeem van promotie/degradatie tussen Europese toernooien en hoeven Champions League-tickets niet langer te worden afgedwongen via de nationale competities.

“Praktisch is het dan bijna onmogelijk voor Ajax of andere Nederlandse club in de Champions League om altijd met het sterkste team te spelen”, vertelt Manders maandag in De Telegraaf. “Naast alle huidige nationale en internationale verplichtingen van clubs en spelers komen er dan namelijk nog eens acht Europese groepswedstrijden bij. Dat valt nauwelijks te organiseren en is fysiek onverantwoord.”

De koepelorganisatie van Europese competities (European Leagues) gaf eerder al aan zich grote zorgen te maken. Gebleken is dat slechts enkele clubs zijn gecharmeerd van een soort gesloten Champions League. “European Leagues en de grote meerderheid van betaald voetbalclubs in Europa, met uitzondering van enkele van de rijkste en invloedrijke clubs, zijn ervan overtuigd dat sportieve prestaties in de nationale competities en bekertoernooien de kwalificatieroute moet blijven voor UEFA-competities”, zo gaf voorzitter Lars-Christer Olsson twee maanden geleden te kennen.

“Voor de uitstraling en status van de Eredivisie zou dat bijzonder zorgelijk zijn, maar ook financieel lever je waarde in”, vervolgt Manders in het dagblad. “Sponsors kunnen zich afkeren en televisierechten minder opleveren. Het holt de nationale competities uit, onder andere de Eredivisie en het grote geld gaat naar de grote 32 clubs van Europa.” Hij wijst erop dat het zomaar kan gebeuren dat de Nederlands kampioen zich niet eens kan kwalificeren in een bijna gesloten competitie. “Een Eredivisie zonder prijs aan het einde van de rit, dat zou een dramatische ontwikkeling zijn.”

“We moeten met onze clubs juist toegang houden tot het hoogste niveau en liefst ook direct tot de poulefase van de Champions League. Het is de doodsteek voor je nationale competitie als er geen prijs in het vooruitzicht wordt gesteld. Ook qua spanning.” Manders benadrukt dat de Eredivisie ook zelf aan de slag moet om groter te groeien als competitie. “Veel grote Europese topspelers hebben in de Eredivisie gespeeld. Dat mogen we gerust gebruiken om groter te groeien.”

De UEFA wil in de nieuwe opzet van Europese bekertoernooien topclubs nog meer (financiële) zekerheid geven. In een eerder voorstel staat dat er vanaf 2024 drie Europese toernooien komen: twee met 32 clubs en één met 64 deelnemers. Kwalificeren voor een nieuw seizoen van de Champions League kan in de toekomst ook via het toernooi zelf. Tussen de toernooien is wel promotie en degradatie mogelijk, al zullen hiervoor slechts vier plekken worden gereserveerd.

Manders is niet bang dat Ajax op termijn uit de Eredivisie stapt om aansluiting te houden bij de rest van Europa. “Ajax onderkent als geen ander het belang van de Eredivisie. Ook naar zijn achterban. Over het algemeen vindt een supporter Ajax-Feyenoord toch mooier dan Ajax-Real Madrid. Het is wel begrijpelijk dat hij internationaal vooraan wil staan met Ajax om niet achter nieuwe ontwikkelingen aan te lopen. De Eredivisie heeft de Nederlandse topclubs nodig. Andersom geldt hetzelfde: Ajax, PSV en Feyenoord kunnen ook niet zonder de Eredivisie, maar dan wel met hun sterkste teams en niet met het tweede garnituur.”