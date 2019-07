Donyell Malen solliciteert bij debuut Bruma naar spitspositie PSV

PSV heeft vrijdagavond in een oefenwedstrijd met 3-0 gewonnen van Aris Saloniki. Donyell Malen tekende voor twee doelpunten tijdens de vriendschappelijke ontmoeting in Oosterhout. De ingevallen Joël Piroe verzorgde het slotakkoord voor de ploeg van trainer Mark van Bommel. Bruma maakte zijn officieuze debuut in het PSV-shirt. Het is de eerste overwinning van PSV in de oefencampagne. In een eerder stadium werd door de Eindhovenaren met 0-0 gelijkgespeeld tegen FC Sion en met 3-2 verloren van OGC Nice.

Malen begon wederom als aanvalsleider van PSV, met Sam Lammers als schaduwspits daar kort achter. Bruma en Steven Bergwijn maakten de aanvalslinie compleet. Hirving Lozano staat sinds donderdag weer op het trainingsveld na een langdurige blessure, maar het oefenduel met Arik Saloniki kwam nog te vroeg voor de Mexicaanse aanvaller. De van Valencia gehuurde Toni Lato kreeg eveneens geen speeltijd van Van Bommel.

Malen brak de ban vijf minuten voor rust na matig verdedigen van de Griekse ploeg. De multifunctionele aanvaller verdubbelde net na rust met een kopbal de voorsprong van PSV. Van Bommel bracht na ruim een uur spelen een geheel nieuw elftal binnen de lijnen. Onder meer zomeraanwinst Robbin Ruiter mocht minuten maken voor zijn nieuwe werkgever. Invaller Matthias Verreth miste nog een goede mogelijkheid op de derde treffer. Piroe wist vijf minuten voor tijd wél het net te vinden.

PSV sluit de oefencampagne af op woensdag 17 juli. VfL Wolfsburg fungeert op de Open Dag van de Eindhovense club als sparringpartner in het Philips Stadion. Daarna gaat de focus op het tweeluik met FC Basel in de derde voorronde van de Champions League (23 en 30 juli). Tussendoor staat op 27 juli het duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal op het programma. De eerste opponent in competitieverband is FC Twente, dat op 3 augustus bezoekt krijgt van PSV.