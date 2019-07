Alberto Moreno keert na vijf seizoenen Liverpool terug naar Spanje

Villarreal heeft de komst van Alberto Moreno aangekondigd. De Oost-Spaanse club maakt dinsdagavond bekend dat de linkerverdediger zich voor vijf seizoenen aan el Submarino Amarillo heeft verbonden. De eerder deze maand 27 jaar geworden Spanjaard speelde de afgelopen vijf seizoenen in het tricot van Liverpool en genoot sinds 1 juli van zijn transfervrije status.

Moreno werd op dertienjarige leeftijd toegevoegd aan de jeugdopleiding van Sevilla, de club waar hij in april 2012 voor het eerst zijn opwachting in de hoofdmacht maakte. Na 62 optredens in het eerste, en de winst van de Europa League in 2013/14, maakte de back de overstap naar Liverpool, dat een bedrag van veertien miljoen euro overmaakte.

Moreno kwam in zijn eerste twee seizoenen op Anfield tot liefst 91 duels. De aanstelling van Jürgen Klopp bleek funest voor de speeltijd van de back, die regelmatig de fout in ging en het voornaamste slachtoffer van de opmars van Andy Robertson was. In zijn laatste drie jaar bij the Reds kwam hij niet verder dan in totaal vijftig wedstrijden.

Moreno maakte in oktober 2013 zijn debuut als Spaans international, maar maakte geen onderdeel uit van de selectie voor het WK in Brazilië. In november 2017 werd hij voor het eerst na drie jaar weer opgeroepen voor het nationale elftal. De karige speeltijd op Anfield heeft ertoe bijgedragen dat hij op slechts vier A-interlands staat.