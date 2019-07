Juventus raakt op stoom en betaalt maximaal 26 miljoen euro

Cristian Romero is officieel speler van Juventus, zo meldt de Italiaanse kampioen op de clubsite. De 21-jarige verdediger uit Argentinië komt over van Genoa. Juventus betaalt maximaal 26 miljoen euro voor Romero. Hij keert echter voorlopig als huurling terug bij Genoa, waar hij nog een contract tot medio 2023 had.

De Zuid-Amerikaanse verdediger kwam afgelopen seizoen tot 27 wedstrijden (2 doelpunten en 2 assists) in het shirt van Genoa, dat als zeventiende eindigde in de Serie A en degradatie maar ternauwernood wist te ontlopen. De clubleiding van Juventus acht het verstandig dat Romero eerst nog een seizoen op huurbasis ervaring opdoet bij i Rossoblu, voordat hij aan de selectie van Maurizio Sarri wordt toegevoegd.



Romero zette bij het Argentijnse Belgrano zijn eerste stappen in het betaald voetbal. Na twee seizoenen aldaar volgde In de zomer van 2018 een verhuizing richting Europa, met Genoa als nieuwe werkgever. Atalanta zat ook lange tijd achter de jonge verdediger aan, maar de club van Hans Hateboer en Marten de Roon heeft de strijd om zijn handtekening dus verloren van Juventus. Romero heeft zeven interlands voor Argentinië Onder-20 achter zijn naam staan.

Voor Juventus is Romero alweer de zesde aanwinst van deze transferperiode. In een eerder stadium werden Gianluigi Buffon en Adrien Rabiot (Paris Saint-Germain), Aaron Ramsey (Arsenal), Merih Demiral (Sassuolo) en Luca Pellegrini (AS Roma) gepresenteerd in het Allianz Stadium. Voor laatstgenoemde werd 22 miljoen euro neergelegd. Het transferbedrag voor Demiral bedroeg achttien miljoen euro. De overige aanwinsten kwamen transfervrij over. Met de miljoenen die zijn neergelegd voor Romero komen de totale uitgaven van Juventus deze zomer uit op 66 miljoen euro.