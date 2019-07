AS Roma betaalt 23,5 euro voor voormalig PSV-doelwit

AS Roma heeft de komst van Pau López afgerond, zo bevestigen de Romeinen via de officiële kanalen. De 24-jarige doelman werd eerder op de maandag al in de Italiaanse hoofdstad gespot voor de medische keuring en daarbij kwamen geen problemen aan het licht. Met de komst van de van Real Betis overgenomen keeper is 23,5 miljoen euro gemoeid.

Een groot deel van die som wordt gevormd door een transferbedrag van twintig miljoen euro plus eventuele bonussen. AS Roma doet bovendien afstand van de transferrechten voor Antonio Sanabria die het nog in handen had. De waarde van de rechten op de Paraguayaanse spits, die i Giallorossi in 2016 verliet voor Betis en momenteel wordt verhuurd aan Genoa, wordt geschat op 7,5 miljoen euro.

Met López haalt Roma voor de tweede zomer op rij een nieuwe eerste doelman binnen. De Italianen verkochten Alisson vorig jaar voor dik zestig miljoen euro aan Liverpool en betaalden FC Kopenhagen vervolgens een kleine tien miljoen voor Robin Olsen. De Zweedse sluitpost voldeed echter niet aan de verwachtingen en werd aan het einde van het seizoen zelfs uit de basis verdreven door Antonio Mirante. Met López hoopt Roma nu de definitieve opvolger van Alisson gevonden te hebben.

De Spaanse keeper begon zijn loopbaan bij Espanyol en maakte vorig jaar op transfervrije basis de overstap naar Betis. López werd destijds eveneens in verband gebracht met een transfer naar PSV en sprak in die tijd ook met technisch manager Marcel Brands. Hij koos uiteindelijk echter voor los Verdiblancos en hield in zijn enige seizoen in Sevilla in 35 optredens tienmaal zijn doel schoon. López is na Leonardo Spinazzola, Amadou Diawara en Bryan Cristante, die vorig seizoen al werd gehuurd van Atalanta, de vierde nieuwe aanwinst voor het aankomende seizoen.