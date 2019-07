Zaakwaarnemer zet streep door basiself van Excelsior: ‘Een kink in de kabel’

Excelsior stapte zaterdag met een 0-10 overwinning op MZC’11 van het veld. De basiself van de Rotterdamse ploeg was echter niet het elftal waarmee trainer Ricardo Moniz aanvankelijk wilde starten. Proefspeler Ahmad Mendes Moreira werd namelijk op het laatste moment uit de basisopstelling gehaald.

“Dat heeft te maken met invloeden van buitenaf”, verklaarde Moniz in gesprek met RTV Rijnmond. “We zijn heel tevreden over hem en we willen hem heel graag hebben, maar er was een kink in de kabel. Algemeen directeur Ferry de Haan moet de rest maar uitleggen.” Tussen Mendes Moreira en diens zaakwaarnemer lijkt dus wat ruis te zitten.

“Of ik zoiets heb: je moet graag bij Excelsior willen voetballen en anders niet? Dat is absoluut het geval.” De 24-jarige Mendes Moreira maakte vorig jaar zomer de overstap van Kozakken Boys naar FC Groningen. Het laatste half jaar kwam hij op huurbasis uit voor Telstar. Destijds plaatste hij zijn handtekening onder een contract voor één seizoen met een optie voor één jaar extra. FC Groningen maakte daar geen gebruik van.

Excelsior speelde zaterdag ook nog zonder Elias Mar Omarsson, Siebe Horemans en Dennis Mahmudov. Laatstgenoemde zit volgens Moniz in een spagaat. “'Ik had hem er graag bij gehad, maar hij zit in een spagaat qua keuze. Ik dacht dat hij mij mocht, maar je ziet maar weer. Op trainingskamp zullen we kijken hoe het gaat.”

