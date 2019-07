Wachten op witte rook van Ajax: ‘Maandag meldt hij zich bij ons’

Vaclav Cerny meldt zich maandag bij FC Utrecht. Ofschoon Ajax nog geen officiële mededelingen heeft gedaan over het aanstaande vertrek van de buitenspeler naar de Domstad, verzekerde John van den Brom zaterdag na de 3-2 oefenzege op MSV Duisburg dat de aanwinst maandag zal aansluiten bij zijn selectie en mee zal gaan op een trainingskamp naar Duitsland.

“Maandag meldt hij zich bij ons en gaan we met hem aan de slag”, vertelde de trainer van FC Utrecht in gesprek met De Telegraaf. De club bereikte afgelopen week een akkoord met de 21-jarige aanvaller over een contract voor drie seizoenen met een optie voor nóg een jaar. Over de transfersom van zeven ton was er met Ajax een akkoord op hoofdlijnen en dat lijkt nu beklonken.

Cerny kwam in 2014 in de jeugdopleiding van Ajax terecht, toen de Amsterdammers hem weghaalden bij het Tsjecische FK Pribram. Hij stond bekend als een van de grootste beloftes uit de Amsterdamse jeugdopleiding en werd meerdere keren verkozen tot Tsjechisch Talent voor het Jaar. Hij haalde het eerste elftal van Ajax, maar tot een absolute doorbraak kwam het niet.

In het seizoen 2017/18 raakte Cerny tijdens een bekerwedstrijd tegen De Dijk op het kunstgrasveld van FC Volendam ernstig geblesseerd aan zijn knie en had hij een lange tijd nodig om te herstellen. Het afgelopen seizoen kwam hij in de Eredivisie onder Erik ten Hag geen enkele keer in actie. Verder dan zestien competitiewedstrijden in het eerste elftal kwam Cerny de afgelopen jaren niet.