Afrika Cup loopt voor Seedorf en Kluivert uit op mislukking

Titelverdediger Kameroen is uitgeschakeld op de Afrika Cup. Het elftal van bondscoach Clarence Seedorf en assistent-trainer Patrick Kluivert verloor zaterdagavond in de achtste finales met 3-2 van Nigeria. Ajax-doelman André Onana moest in Alexandrië driemaal vissen en kon de uitschakeling van Kameroen uiteindelijk niet voorkomen.

Kameroen overleefde de groepsfase dankzij een 2-0 zege op Guinee-Bissau en doelpuntloze remises tegen Ghana en Benin. De Ontembare Leeuwen maakten echter zelden indruk in aanvallend opzicht en ook tegen Nigeria was men aanvankelijk ideeëloos. De Nigerianen hadden de overhand in de openingsfase en kwamen na negentien minuten voetballen verdiend op voorsprong. Een inzet van Odion Ighalo werd vlak voor de doellijn van richting veranderd door een verdediger van Kameroen, waardoor Onana kansloos was: 1-0.

De openingstreffer schudde Kameroen aanvankelijk niet wakker, maar in de slotfase van de eerste helft wisten de manschappen van Seedorf en Kluivert toch op wonderbaarlijke wijze een ommekeer te realiseren. Stéphane Bahoken werkte eerst de gelijkmaker tegen de touwen na een voorzet van Christian Bassogog en drie minuten later tekende Clinton N'Jie met een lage schuiver voor de 1-2.

Kameroen kon zo met een nipte voorsprong aan de thee, maar in de tweede helft ging het in een tijdsbestek van slechts drie minuten volledig mis voor de ploeg. Ighalo zorgde met zijn tweede treffer van de avond voor de 2-2, waarna Arsenal-aavaller Alex Iwobi Nigeria halverwege de tweede helft weer op voorsprong schoot. Onana was er daarna met twee knappe reddingen nog verantwoordelijk voor dat Nigeria niet verder wegliep bij Kameroen, maar uitschakeling van de titelverdediger kon uiteindelijk niet meer afgewend worden.