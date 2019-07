Zweden herstelt zich van verlies tegen Oranje Leeuwinnen en eindigt als derde

Zweden heeft de derde plaats op het WK voor vrouwen in Frankrijk opgeëist, na de nederlaag tegen Nederland in de halve finales. Het team van bondscoach Peter Gerhardsson zegevierde zaterdag in de troostfinale in de Allianz Riviera met 1-2 over Engeland, dat zodoende naast een tweede opeenvolgende bronzen medaille grijpt. In 2017 wonnen de Engelsen in extremis van Duitsland en eindigde men als derde.

De eindstand in Nice stond na het rustsignaal al op het scorebord. Engeland startte traag aan het duel in Zuid-Frankrijk en daar wist Zweden van te profiteren. Alex Greenwood blunderde bij een voorzet van Fridolina Rolfo vanaf links en schoof de bal recht in de voeten van Kosovare Asllani. De bal ging via de hand van Carly Telford en de paal tegen de touwen.

Zweden verdubbelde tien minuten later de voordelige marge. Sofia Jakobsson kreeg veel ruimte en krulde de bal vanaf links heerlijk in de verre hoek achter Telford: 0-1. Fran Kirby verkleinde de achterstand na een half uur spelen. De aanvalster sneed vanaf rechts naar binnen en mikte de bal via de linkerpaal achter Hedvig Lindahl: 1-2.

Ellen White dacht twee minuten later de 2-2 te hebben gemaakt, maar de VAR constateerde hands in de opbouw. Na de onderbreking voerde Engeland de druk verder op richting het doel van Zweden, dat bijna niet meer in het stuk voorkwam. Grote kansen bleven lange tijd uit, maar in de slotfase had Lucy Bronze bijna voor een verlenging gezorgd. Haar uithaal na een corner werd met het hoofd van de doellijn gehaald door Nilla Fischer.