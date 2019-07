NAC haalt talent transfervrij weg bij Manchester United

Stephan El Shaarawy overweegt toch een aanbieding van Shanghai Shenhua. AS Roma kan een transfersom van 20 miljoen euro ontvangen, terwijl de aanvaller tot 2022 in totaal 45 miljoen euro kan verdienen. (Sky Italia)

AC Milan vindt Dejan Lovren van Liverpool te duur en denkt aan Matija Nastasic. De centrale verdediger van Schalke 04 heeft een verleden in de Serie A: hij kwam in het seizoen 2011/12 uit voor Fiorentina. (Diverse Italiaanse media)

De talentvolle buitenspeler komt transfervrij over van Manchester United.

Paris Saint-Germain houdt rekening met een vertrek van Neymar. De Franse grootmacht ziet in Jadon Sancho van Borussia Dortmund een mogelijke opvolger van de Braziliaanse aanvaller. (Diverse Franse media)