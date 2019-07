Oranje vreest ‘smakeloze’ speelster niet: ‘We gaan ze misschien verrassen’

De Oranje Leeuwinnen wisten woensdag met 1-0 te winnen van Zweden door een treffer van Jackie Groenen, waardoor Nederland het nu in de finale opneemt tegen de Verenigde Staten. Team USA is volgens menigeen de duidelijke favoriet in de eindstrijd, maar Daniëlle van de Donk ziet kansen. “De rol van underdog is de beste uitgangspositie”, aldus de middenveldster, geciteerd door Goal.

Alex Morgan maakte in de halve finale tegen Engeland (1-2 winst) de winnende treffer voor de VS. De aanvalster zorgde voor ophef door haar goal te vieren met een gebaar alsof ze een kop thee dronk. De manier van juichen heeft voor de nodige opschudding gezorgd in Engeland en werd door de Engelse fans en media bestempeld als smakeloos. Gevraagd of Morgan ook kans maakt tegen Oranje, antwoordt Van de Donk gedecideerd. “Ik denk niet dat ze tegen ons zal scoren."

"Ik denk dat... Ik ken het Engelse woord niet, maar ik denk niet dat zij denken dat wij zo goed zijn. Onderschatten? Ja, dank je. Ik denk dat dat een voordeel voor ons zal zijn. Als ze ons wel onderschatten, dan zullen we hun ongelijk bewijzen. We gaan onszelf bewijzen en laten zien wat we kunnen. We gaan ze misschien wel verrassen. Ik vind ook dat zij verbeterpunten hebben. We hoeven niet de hele tijd naar onszelf te kijken.”

“We hebben nu wel bewezen dat we kunnen voetballen en dat we niet zomaar iemand zijn, maar Europees kampioen. Ik ben erg trots op het team. Ik denk ook dat we tot de finale zijn gekomen vanwege de geweldige support. We zijn hoe dan ook trots, maar we gaan wel ons best doen. Wat het resultaat ook mag worden, het is een geweldig toernooi voor ons”, aldus Van de Donk.