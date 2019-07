‘Net als bij PSV onder Van Bommel kan hij op die manier heel belangrijk zijn’

De overgang van Luuk de Jong naar Sevilla kan de goedkeuring wegdragen van Hedwiges Maduro. De oud-middenvelder, die tussen 2012 en 2014 voor de Spaanse club uitkwam, verwacht dat de van PSV afkomstige aanvaller goed uit de verf komt in de aanvallende filosofie van de nummer zes van het afgelopen LaLiga-seizoen. “Hij kan heel belangrijk zijn”, vertelt Maduro in gesprek met het Algemeen Dagblad.

“Hij krijgt sowieso veel aanvoer”, weet de voormalig Ajacied, die de overgang van De Jong richting Spanje een ‘goede keuze’ vindt, uit eigen ervaring. “Er komt bij Sevilla nu natuurlijk een nieuwe trainer met Julen Lopetegui (voormalig trainer van Real Madrid en bondscoach van Spanje, red.), maar de filosofie van de club is aanvallend. Dat wil het publiek ook, het is echt Spaans voetbal.”

Met de aanwezigheid van een echte buitenspeler als Jesús Navas kan de ex-PSV'er de nodige voorzetten verwachten. Volgens Maduro is dat ideaal voor een kopsterke spits als De Jong. “Net als bij PSV onder Mark van Bommel kan hij op die manier heel belangrijk zijn.” Een rol als aanvallende middenvelder lijkt uitgesloten. “Bij PSV zat het toen even op slot, Sevilla heeft dat probleem niet zo snel.”

Sevilla had in het verleden met Frédérick Kanouté een soortgelijke speler in de punt van de aanval. “Zo’n sterke spits kan een extra wapen zijn als het met combinatiespel niet lukt. De speelstijl is vergelijkbaar met die in Nederland, ze proberen van achteruit echt op te bouwen. Aan Luuk de Jong heb je niets als je tot op eigen helft moet inzakken. Hij past bij aanvallend voetbal”, zo besluit Maduro zijn relaas.