Daley Blind en Harry Kane op huwelijksreis; nieuw kapsel voor Héctor Bellerín

Voetballers zijn anno 2019 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Daley Blind geniet optimaal van zijn laatste vrije dagen, voordat hij weer aansluit bij Ajax. De verdediger is op dit moment met zijn kersverse echtgenote Candy-Rae Fleur op huwelijksreis in Italië. Blind en Fleur gaven elkaar afgelopen maand het jawoord.





Ook Harry Kane is momenteel op huwelijksreis. De sterspeler van Tottenham Hotspur en het Engelse nationale elftal trouwde onlangs met jeugdliefde Katie Goodland.





Love is in the air, want ook AZ-spits Björn Johnsen is inmiddels aan de vrouw. Hij trouwde afgelopen week in Spanje (swipe naar rechts!).





Marco van Ginkel en Davy Pröpper zijn vrienden voor het leven. De twee doorliepen samen de jeugdopleiding van Vitesse en debuteerden ongeveer gelijktijdig in het betaald voetbal. Later kruisten hun sportieve wegen elkaar weer bij PSV. Samen met twee andere vrienden bezochten Van Ginkel en Pröpper onlangs New York.





West Ham United begon maandag weer met trainen. Sterspeler Felipe Anderson bracht de laatste dagen van zijn vakantie door op Mykonos en kwam daar een oude bekende tegen: voormalig Lazio-ploeggenoot Thomas Strakosha.





Strakosha zelf genoot op het Griekse eiland onder meer culinair bij de wereldberoemde Nusret Gökçe, beter bekend als Salt Bae.





Jérôme Boateng zette afgelopen week ook voet op Mykonos. De centrumverdediger heeft nog een doorlopend contract bij Bayern München, maar zou deze zomer nog weleens een transfer kunnen gaan maken.





De spelers van Real Madrid hoeven zich voorlopig ook nog niet te melden bij hun club. Marco Asensio is met partner Sandra Garal uitgewaaid naar de Malediven, terwijl Sergio Ramos de voltallige familie op vakantie meeneemt (swipe naar rechts!).





Twee mannen die zich voorlopig helemaal nergens hoeven te melden omdat zij op dit moment zonder club zitten: Alexander Büttner en Franck Ribéry.





We eindigen met Héctor Bellerín. We herkennen de Spaanse rechtsback van Arsenal al sinds jaar en dag aan zijn lange lokken, maar Bellerín besloot het deze week over een andere boeg te gooien (swipe naar rechts!).