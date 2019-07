Atlético Madrid maakt melding van vertrek en ontvangt 30 miljoen euro

Gelson Martins verlaat Atlético Madrid definitief. De Portugese vleugelaanvaller heeft maandagavond namelijk zijn definitieve transfer naar AS Monaco afgerond. Monaco huurde Martins het afgelopen seizoen al een halfjaar van Atlético en heeft hem nu voor ongeveer dertig miljoen euro voor vijf seizoenen gecontracteerd.

Martins werd in januari door Atlético op huurbasis gestald bij Monaco en droeg bij aan het lijfsbehoud van de Monegasken in de Ligue 1. De 24-jarige flankspeler speelde zeventien wedstrijden voor Moanco en was daarin goed voor vier doelpunten en vier assists. Hij ligt nu tot de zomer van 2024 vast in het Stade Louis II.

Het dienstverband van Martins bij Atlético kan met zijn vertrek definitief als mislukt worden bestempeld. De 21-voudig international van Portugal werd een jaar geleden voor 22,5 miljoen euro opgepikt bij Sporting Portugal, maar speelde uiteindelijk slechts twaalf officiële wedstrijden voor Atlético, waarin hij slechts één doelpunt wist te maken.