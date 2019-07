Chelsea maakt vertrek van Gonzalo Higuaín én viertal officieel

De wegen van Gonzalo Higuaín en Chelsea scheiden, zo maakt de Premier League-club maandagmorgen bekend. De Londenaren hebben ervoor gekozen om de optie tot koop in het huurcontract van de aanvaller van Juventus niet te lichten. Chelsea maakt via de officiële kanalen ook het vertrek van vier anderen wereldkundig.

Higuaín kwam in januari op huurbasis over van Juventus, voor een bedrag van negen miljoen euro. Een daverend succes was de samenwerking niet, ondanks de winst van de Europa League. De 31-jarige aanvaller uit Argentinië kwam niet verder dan vijf doelpunten in achttien officiële duels en Chelsea zag dan ook geen reden om tot overname over te gaan.

Chelsea heeft weliswaar een transferverbod voor ingaande transfers, maar het lichten van de optie tot koop van 36 miljoen euro was daar niet onder gevallen. Higuain keert nu terug naar Juventus, waar hij nog een doorlopend contract heeft. De club uit Turijn staat komend seizoen onder leiding van Maurizio Sarri, voormalig manager van Chelsea.

Gary Cahill, Rob Green, Eduardo en Kyle Scott verlaten eveneens de gelederen van Chelsea. De aflopende samenwerking met het viertal is niet verlengd. Cahill stond liefst 7,5 jaar op de loonlijst van de Londenaren. Green zet een punt achter zijn actieve loopbaan. Eduardo was afgelopen seizoen op huurbasis voor Vitesse actief. Scott kwam niet verder dan één optreden in de hoofdmacht, in februari 2018.