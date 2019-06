Juventus beraamt zeer spectaculaire ruildeal met AS Roma

Napoli-verdediger Amadou Diawara wordt betrokken in een ruildeal met Kostas Manolas van AS Roma. Napoli betaalt een extra bedrag van twintig miljoen euro aan i Giallorossi . (Diverse Italiaanse media)

Internazionale heeft een akkoord bereikt met Hertha BSC over de overgang van Valentino Lazaro. De rechtsbuiten, die al persoonlijk rond is met de Milanezen, gaat achttien tot twintig miljoen euro kosten. (Sportitalia)