Ahmed Elmohamady en Mohamed Salah gidsen Egypte naar volgende ronde

Egypte heeft zich woensdagavond geplaatst voor de achtste finales van de Afrika Cup. Het gastland won in Caïro met 2-0 van Congo en is daardoor nu al zeker van een plekje bij de laatste zestien. De eindstand was door doelpunten van Ahmed Elmohamady en Mohamed Salah bij rust al bereikt.

Egypte kreeg al na vijf minuten een grote kans. Mohammed Salah brak door, maar de aanvaller van Liverpool zag zijn afgeketste schot via de paal naast gaan. Niet veel later raakte Marcel Tisserand aan de andere kant de lat. Salah claimde vervolgens een niet gegeven penalty, maar zag even daarna wel hoe zijn voorzet leidde tot de openingstreffer. In de ontstane scrimmage kon Elmohamady de 1-0 binnen tikken.

Egypte speelde na de openingstreffer erg slordig en had moeite vloeiende aanvallen op te zetten. Congo deed dat vlak voor rust wél, maar raakte in de persoon van Jonathan Bolingi opnieuw de lat. Salah werd aan de andere kant bereikt door Trezeguet, waarna de sterspeler van Egypte een dribbel inzette en feilloos afdrukte: 2-0. In de tweede helft zakte het niveau van de wedstrijd nog verder weg, maar de zege kwam uiteindelijk niet meer in gevaar voor Egypte, ondanks enkele mogelijkheden voor Congo.