Lloyd schrijft WK-geschiedenis; Verenigde Staten staan op zestien goals

Het vrouwenelftal van de Verenigde Staten heeft zich zondagavond geplaatst voor de achtste finales van het WK. Dankzij een 3-0 zege op Chili en een eerdere 13-0 overwinning op Thailand staat de regerend wereldkampioen bovenaan in Groep F, met evenveel punten als Zweden. Mogelijk treft een van beide landen in de achtste finale het Nederlands elftal: de nummer twee van Groep F neemt het op tegen de nummer twee van Groep E, de poule van Oranje.

De verwachtingen waren hooggespannen na de 13-0 zege op Thailand, maar slechts zes spelers bleven ten opzichte van die wedstrijd in de basisopstelling staan. Onder meer sterspeelster Alex Morgan nam plaats op de bank. Vermoedelijk had bondscoach Jillian Ellis de laatste groepswedstrijd tegen Zweden in het achterhoofd; dat is een serieuzere test voor de Verenigde Staten en in die ontmoeting staat de groepswinst op het spel. Ook het B-elftal van de VS kende geen enkele moeite met Chili, zo bleek uit het feit dat het na 45 minuten al 3-0 stond. Carli Lloyd opende na tien minuten de score en ging de geschiedenisboeken in.

De spits van de Verenigde Staten ving een afvallende bal op aan de rand van het zestienmetergebied, nadat Chili niet goed uitverdedigde, en volleerde overtuigend raak in de rechterhoek. Ze werd daardoor de eerste speelster ooit die erin slaagde om in zes opeenvolgende WK-wedstrijden tot scoren te komen. De 2-0 kwam na 25 minuten van Julie Ertz, kort nadat een treffer van Chili werd afgekeurd wegens buitenspel. Ertz kopte een lage hoekschop van Tierna Davidson verdienstelijk binnen met het achterhoofd; keeper Claudia Endler kreeg beide handen tegen de bal, maar was niet doortastend genoeg.

Ook de 3-0 kwam voort uit een corner van Davidson. Ditmaal zocht ze Lloyd op, die niet werd lastiggevallen door Chili en raak kopte in de linkerhoek. In de tweede helft slaagden de Verenigde Staten er mede door goed keeperswerk van Endler niet in om de score verder uit te breiden. Liefst viermaal voorkwam ze een treffer van Christen Press, terwijl Lloyd achttien minuten voor tijd tegen de lat kopte. Tien minuten voor tijd wist Lloyd ook vanaf de penaltystip haar hattrick niet te completeren: ze schoot naast, na een overtreding van Yessenia Huenteo.