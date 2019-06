Van de Sanden zorgt voor boosheid bij bondscoach: ‘Moet in orde zijn op WK’

Bij het Nederlands vrouwenelftal was de hoop voorafgaand aan het WK vrouwenvoetbal in Frankrijk gevestigd op onder meer Shanice van de Sanden, maar de aanvalster kan de hoge verwachtingen vooralsnog niet waarmaken. Van de Sanden speelde zaterdagmiddag een ongelukkige wedstrijd tegen Kameroen (3-1 overwinning) en haalde zich ook nog eens de boosheid van bondscoach Sarina Wiegman op de hals, door het verkeerde schoeisel te dragen.

Van de Sanden gleed zaterdag in Valenciennes een aantal keer weg. Waarschijnlijk doordat zij had geopteerd voor voetbalschoenen met vier noppen in plaats van zes noppen aan de onderkant. "Het was in elk geval niet het goede schoeisel. Of ik dan boos ben? Ja, daar ben ik wel boos over. Ik vind dat je schoenen in orde moeten zijn als je op het WK speelt", vertelt Wiegman na afloop zichtbaar geïrriteerd voor de camera van de NOS.

Van de Sanden vormde zaterdag zaken met Lieke Martens en Vivianne Miedema de voorhoede van de Oranje Leeuwinnen. De rechtsbuiten leverde de assist bij de openingstreffer van Miedema, maar maakte verder geen denderende indruk. Ze werd halverwege de tweede helft uiteindelijk afgelost door Lineth Beerensteyn.

Nederland stapte uiteindelijk met een 3-1 overwinning van het veld en is zodoende na twee groepsduels al zeker van kwalificatie voor de achtste finales. "Het percentage goede ballen is nog te laag, dat wil je omhoog hebben en daar zijn we mee bezig”, zegt Wiegman over het spel van haar ploeg. Voor Oranje resteert nu nog een ontmoeting met Canada, dat later vandaag nog tegen Nieuw-Zeeland speelt. “We willen die laatste wedstrijd winnen en eerste worden in de poule. Daar gaan we ons nu op voorbereiden."