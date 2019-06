‘Grote broer’ Hakim Ziyech biedt helpende hand: ‘Hij is heel kritisch’

Noa Lang maakte afgelopen seizoen voor de eerste keer zijn opwachting in de hoofdmacht van Ajax. De middenvelder luisterde zijn debuut tegen PEC Zwolle op met een assist. Lang praat met Voetbal International over zijn ambities, die verder reiken dan minuten maken in de Eredivisie. "Het WK 2022, dan moet ik erbij zijn."

“Ik wil een basisspeler worden bij Ajax 1 en veel landskampioenschappen behalen”, laat de negentienjarige Ajacied, die in de Johan Cruijff ArenA nog vastligt tot de zomer van 2021, aan duidelijkheid niets te wensen over. “En met Ajax de Champions League winnen, of in ieder geval heel ver komen. En het Nederlands elftal halen.”

Lang, sinds 2013 actief in de jeugdopleiding van de landskampioen uit Amsterdam, trekt zich bij Ajax op aan een speler die net als hem als aanvallende middenvelder fungeert. “Hakim Ziyech is als een grote broer voor mij", vertelt Lang, die veel advies krijgt van Ziyech. "Hij helpt mij heel erg in alles wat ik doe en is bovendien heel kritisch op mij. Hij houdt me scherp.”

De jonge Ajacied, die naast Ziyech Cristiano Ronaldo als grote voorbeeld noemt, heeft ervaring als jeugdinternational, maar het grote Oranje is uiteraard het ultieme doel. “Het kan heel snel gaan. Als alles goed is hoop ik binnen twee jaar daar te spelen. Het WK 2022, dan moet ik erbij zijn.“ Lang hoopt dat samen met goede vriend Justin Kluivert te kunnen doen. De vleugelaanvaller verruilde Ajax in 2018 voor AS Roma en heeft inmiddels twee interlands achter zijn naam staan.