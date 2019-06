Zeer knullig eigen doelpunt leidt onfortuinlijke nederlaag Zuid-Korea in

Nigeria heeft woensdagmiddag de tweede wedstrijd op het WK voor vrouwen tegen Zuid-Korea in winst omgezet. Het Afrikaanse land verloor het eerste groepsduel met 3-0 van Noorwegen, waardoor Nigeria slecht begon aan het toernooi. Woensdag pakte de ploeg echter drie punten door Zuid-Korea met 2-0 te verslaan.

Halverwege de eerste helft kwam de thuisploeg op voorsprong door een eigen doelpunt van Kim Do-Yeon, die een lange bal volledig verkeerde toucheerde en haar eigen doelvrouw zodoende passeerde: 1-0. Zuid-Korea was de meest dominante partij en creƫerde de meeste kansen, maar het was Nigera dat in de tweede helft wederom toesloeg.

Een kwartier voor tijd maakte Asisat Oshoala de tweede treffer door een lange bal van achteruit te controleren, haar directe opponente van zich af te zetten en de keepster te omspelen: 2-0. Door de zege staat Nigeria nu met drie punten op gelijke hoogte met Noorwegen en Frankrijk in Groep A. Laatstgenoemde landen komen woensdagavond nog wel in actie.