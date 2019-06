Roda JC Kerkrade slaat Van 't Schip over en bevestigt komst FC Utrecht-icoon

Jean-Paul de Jong is de nieuwe hoofdtrainer van Roda JC Kerkrade, zo meldt de Limburgse club dinsdag via de officiële kanalen. De 48-jarige oefenmeester tekent een eenjarig contract in het Parkstad Limburg Stadion, met de optie op een tweede seizoen bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. De keuze voor De Jong is enigszins verrassend, daar Mauricio de la Vega, de nieuwe eigenaar van Roda JC, een voorkeur leek te hebben voor John van ‘t Schip.

“Met het binnenhalen van Jean-Paul de Jong heeft Roda JC haar gewenste kandidaat voor de trainersvacature binnengehaald. Roda JC heeft bij het zoeken naar een geschikte kandidaat haar kenwaarden in acht gehouden. Met De Jong heeft de club een trainer in huis gehaald die de Koempelmentaliteit kent en deze als geen ander weet te waarborgen”, schrijven de Limburgers in een verklaring op de clubsite.

De Jong werkte eerder in de Keuken Kampioen Divisie en wel bij FC Eindhoven. Het dienstverband van de oud-middenvelder in het Jan Louwers Stadion was behoorlijk succesvol, want hij loodste de club achtereenvolgens naar een zesde en een tweede plaats. Daarnaast kreeg hij de Gouden Stier uitgereikt, de prijs voor beste trainer van de Eerste Divisie. Daarna keerde De Jong als assistent-trainer terug bij FC Utrecht, waar de clubicoon na het vertrek van Erik ten Hag naar Ajax 25 wedstrijden als eindverantwoordelijke op de bank zat.

De nieuwbakken trainer van Roda JC diende FC Utrecht maar liefst veertien seizoenen als speler en zwaaide in 2007 af bij zijn grote liefde uit de Domstad. Daarnaast waren er kortstondige dienstverbanden in Duitsland bij Arminia Bielefeld en VfL Osnabrück.

