‘Valencia en Barcelona praten over transfer van twintig miljoen euro’

Valencia heeft zijn zinnen gezet op de komst van Denis Suárez, zo weet RAC1 zondag te melden. De 25-jarige middenvelder komt bij Barcelona nauwelijks aan spelen toe en mag derhalve uitzien naar een andere werkgever. Vertegenwoordigers van beide clubs hebben naar verluidt verkennende gesprekken gevoerd tijdens het ECA-congres op Malta. Volgens Mundo Deportivo is Valencia bereid twintig miljoen euro neer te leggen voor Suárez.

De aanvallend ingestelde middenvelder werd in het tweede gedeelte van afgelopen seizoen uitgeleend aan Arsenal, maar het avontuur in Londen werd mede door blessureleed geen doorslaand succes. In april meldde hij zelf dat vanwege een liesblessure een streep moest worden gezet door het restant van het seizoen. The Gunners haalden zonder hem de finale van de Europa League, maar zagen Chelsea uiteindelijk zegevieren (4-1).

Suárez gaf zijn loopbaan gestalte bij Celta de Vigo, waarna hij al op jonge leeftijd werd opgehaald door Manchester City. Een doorbraak in de hoofdmacht van de Engelse kampioen bleef echter uit. Barcelona haalde de middenvelder in 2013 terug naar Spanje, maar een vaste plaats in het Camp Nou bleek uiteindelijk ook niet tot de mogelijkheden te behoren. De Catalanen leenden Suárez, wiens contract doorloopt tot medio 2021 ondertussen uit aan Sevilla en Villareal.