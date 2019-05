‘Tevreden Ajax wil nieuw contract tot medio 2021 aanbieden’

Ajax is met Winston Bogarde in gesprek over een nieuw contract. De assistent-trainer van Jong Ajax heeft een aflopende verbintenis en kan volgens de vrijdageditie van De Telegraaf voor twee seizoenen bijtekenen.

In de optiek van Ajax is Bogarde de ideale man om ook komend seizoen de rol van assistent-trainer bij Jong Ajax te vervullen. De afgelopen twee jaar werkte Bogarde tot volle tevredenheid van de directie en spelers samen met Michael Reiziger.

Reiziger ondertekende recent een nieuw contract als assistent-trainer van het eerste elftal van Erik ten Hag, die na het vertrek van Alfred Schreuder naar TSG Hoffenheim een ervaren nieuwe tweede man wilde. Mitchell van der Gaag is de nieuwe hoofdtrainer van Jong Ajax.

In het eerste jaar van Reiziger en Bogarde kroonde Jong Ajax zich verrassenderwijs kampioen van de Eerste Divisie. De hoofstedelingen moesten afgelopen seizoen genoegen nemen met een elfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie.