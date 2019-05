Edinson Cavani wijst schuldige van beruchte ‘woordenwisseling’ aan

Edinson Cavani heeft het momenteel naar zijn zin bij Paris Saint-Germain. De 32-jarige aanvaller is al sinds 2013 actief bij de Franse grootmacht en heeft al veel geruchten over frictie binnen de selectie de revue zien passeren. In een interview met ESPN komt ook het akkefietje van Cavani met Neymar over een te nemen strafschop ter sprake.

Tijdens de wedstrijd tussen PSG en Olympique Lyon in september 2017 (2-0 zege voor PSG) kregen de twee aanvallers een discussie over wie de strafschop mocht nemen. Uiteindelijk mocht de Uruguayaan vanaf elf meter aanleggen, maar zijn poging werd gekeerd. Cavani laat nu weten dat Unai Emery, destijds trainer van de topclub, in principe de schuldige voor het incident was.

Na afloop van het duel ging het wekenlang over de vermeende ruzie tussen Cavani en Neymar. Het duo zou elkaar niet liggen en persoonlijk contact vermijden. “Unai Emery is de schuldige voor dat moment, zonder iemand te willen bekritiseren. Het was gewoon een moment waar meer duidelijkheid was gewenst”, zegt de routinier nu over de huidige manager van Arsenal.

“Toen het gebeurde, zei ik tegen Neymar: Ik ben degene die hier de strafschoppen neemt. Toen volgde een woordenwisseling. Daarna, in de kleedkamer, zei ik wat ik ervan vond. Emery zei toen dat Ney voortaan de strafschoppen zou nemen. Ik vroeg waarom. Ik zei dat hij namelijk al een jaar geleden dit had afgesproken met mij. Emery vond dat ik tegen hem inging. Uiteindelijk heb ik gezegd: Oké, prima. Laat Neymar ze dan maar nemen”, memoreert Cavani.