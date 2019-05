‘Ajax strijdt met Man United en Chelsea om voormalig Barça-talent’

Toni Quetglas maakt momenteel nog deel uit van de jeugdopleiding van Real Mallorca, maar daar zou weleens snel verandering in kunnen komen. AS weet namelijk te melden dat de zestienjarige spits de aandacht heeft getrokken van een aantal buitenlandse clubs, waaronder Ajax.

De Amsterdammers zouden wel wat zien in de komst van de jongeling, die hiervoor actief was op La Masia, het befaamde jeugdcomplex van Barcelona. De concurrentie is echter fors, daar vanuit Engeland Manchester United en Chelsea eveneens geïnteresseerd zouden zijn in de jonge aanvaller. Zowel Ajax als the Red Devils zouden het kamp-Quetglas inmiddels een aanbieding voorgeschoteld hebben en omdat hij nog geen contract heeft getekend bij Mallorca, is hij waarschijnlijk voor een opleidingsvergoeding op te halen.

Of Chelsea zich aankomende zomer inderdaad in de strijd om Quetglas kan mengen valt overigens nog te bezien. The Blues kregen onlangs een transferverbod opgelegd vanwege het overtreden van regels met betrekking tot het aantrekken van jeugdspelers en kunnen normaal gesproken de eerste twee transferwindows geen nieuwe spelers aantrekken. Een beroep tegen deze beslissing loopt nog wel.