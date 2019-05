Arnold Bruggink geeft weifelend advies: ‘Hij kent alleen Nederland’

Arnold Bruggink is van mening dat Martin van Geel het geweldig heeft gedaan bij Feyenoord. De technisch directeur vertrekt per 1 juli bij de Rotterdammers, waar hij dan acht jaar in dienst is geweest. Volgens Bruggink heeft de scheidend directeur het niet makkelijk gehad bij Feyenoord. “Het is een moeilijk te besturen club. Als je dat zólang volhoudt, moet je wel iets kunnen”, zegt de analist in gesprek met BILD.

“Ik vind dat Van Geel geweldig werk heeft geleverd in Rotterdam”, gaat Bruggink verder. Van Geel wordt in de Duitse pers gelinkt aan Hannover 96 en heeft volgens De Telegraaf zelfs al gesproken met eigenaar Martin Kind van de Duitse club. Bruggink betwijfelt echter of de stap naar Hannover, dat dit seizoen degradeerde uit de Bundesliga, de juiste is voor Van Geel.

“Ik ben een beetje sceptisch, omdat hij alleen Nederland kent”, zegt Bruggink, die vier seizoenen voetbalde voor Hannover. “Het tweede niveau van Duitsland is een moeilijke competitie. Ik vraag me ook af of Van Geel om kan gaan met de samenwerking met Kind. Die bemoeit zich namelijk ook weleens met voetbalzaken, dat is Van Geel niet gewend uit zijn tijd bij Feyenoord.”

Vrijdag werd bekend dat Feyenoord Sjaak Troost, lid van de Raad van Commissarissen van de club, heeft aangesteld als tijdelijke opvolger van Van Geel. Volgens diverse Nederlandse media bedankten onder anderen Earnest Stewart, Ferry de Haan, Joris Mathijsen en Max Huiberts voor de functie.