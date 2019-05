Wolverhampton-doelwit kost veertig miljoen euro

Moussa Marega is in beeld bij de Premier League-club en moet ongeveer veertig miljoen euro kosten.

Jasper Cillessen en André Onana waren bij Manchester United in beeld als David de Gea zou vertrekken. Ole Gunnar Solskjaer hoeft echter geen nieuwe dure keeper, want hij wil van Sergio Romero zijn nieuwe eerste doelman maken als De Gea verkast. (Daily Mail)

Lucas Pérez gaat West Ham United waarschijnlijk verlaten voor Alavés. Beide partijen zijn in gesprek over de spits, die met zijn salaris op de begroting drukt en voor 2,3 miljoen euro mag vertrekken. (The Sun)