‘Als ik stop met voetballen, dan is dat bij Ajax’

Waar Robin van Persie op zijn 35ste stopt met voetballen en Arjen Robben op dezelfde leeftijd twijfelt over zijn toekomst als profvoetballer, is Klaas-Jan Huntelaar nog lang niet bezig met het einde van zijn carrière. Met zijn 35 jaar is de spits de oudste speler in de Ajax-selectie, maar desondanks overweegt hij niet om een einde aan zijn loopbaan als voetballer te maken. In gesprek met Voetbal International laat hij weten zo lang mogelijk door te willen gaan.

De aanvaller van Ajax ziet een transfer in deze fase van zijn carrière niet meer zitten. “Een nieuw buitenlands avontuur is uitgesloten. Als ik stop met voetballen, dan is dat bij Ajax”, vertelt Huntelaar, die het afgelopen seizoen zijn contract in Amsterdam met een seizoen verlengde tot medio 2020. “Ik heb er geen moment over hoeven twijfelen. Fysiek heb ik geen problemen, ik ben bijna nooit geblesseerd en ik voel het plezier van dagelijks op het veld staan. Ik zit nog vol met energie.” De spits geeft aan dat zolang de genoemde punten voor hem positief uitvallen en Ajax met hem door wil, er voor hem geen reden is om te stoppen. “Als ik het echt als verplichting ga zien of het lijf sputtert tegen, dan is het mooi geweest.”

Na zijn transfer van Schalke 04 naar Amsterdam is Huntelaar in de Achterhoek blijven wonen. Hij stapt iedere dag in de auto naar De Toekomst en daar heeft hij geen problemen mee. De ex-spits van onder meer Real Madrid en AC Milan denkt nog niet aan het einde van zijn loopbaan en weet ook niet wat het goede moment is om te stoppen. “Bestaat dat? Je moet stoppen als het niet meer gaat. Als het een goed moment is, dan ben je waarschijnlijk als speler nog van waarde, en waarom zou je dan niet doorgaan?”

Bij de contractbesprekingen heeft de clubleiding van Ajax aan Huntelaar laten weten dat ze hem na zijn voetbalcarrière graag in een andere rol bij de club willen houden. Mogelijk gaat hij aan de slag als spitsentrainer. “Dat is mooi om te horen, maar tegelijkertijd denk ik er nog helemaal niet over na. In mijn hoofd ben ik gewoon nog te veel voetballer. Ik wil er ook nog helemaal niet mee bezig zijn.”