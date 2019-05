Jackie Groenen wordt eerste buitenlandse aanwinst van Engelse grootmacht

Jackie Groenen zet haar loopbaan naar alle waarschijnlijkheid voort bij Manchester United. De Engelse grootmacht laat woensdagmiddag via de officiële kanalen weten dat de Oranje Leeuwin een voorcontract heeft getekend bij de vrouwentak van the Red Devils. Groenen komt over van FFC Frankfurt, waar zij de afgelopen vier jaar actief was.

Voor Groenen wordt het de tweede keer dat zij aan de slag gaat in de Women’s Super League, aangezien zij in het seizoen 2014/15 al eens actief was bij Chelsea. De 46-voudig international, doorgaans een belangrijke schakel op het middenveld bij het Nederlands elftal, verliet the Blues na een jaar echter alweer voor een dienstverband in Duitsland.

Groenen wordt de eerste buitenlands aankoop van de Manchester United Women. Het team werd afgelopen zomer in het leven geroepen en pakte met enkel Britse speelsters meteen de titel in de Women’s Championship, waardoor promotie naar het hoogste niveau werd afgedwongen. De ploeg van trainer Casey Stoney mag zich voor volgend seizoen dan ook opmaken voor een campagne in de Super League.