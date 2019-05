Talent Ajax Cape Town voor dood achtergelaten na mishandeling

Ajax Cape Town is geschokt door het nieuws dat jeugdspeler Samora Gwagwa afgelopen weekeinde zeer ernstig is mishandeld en voor dood werd achtergelaten door zijn belagers. Het incident vond plaats in een klein plaatsje ongeveer vijftien kilometer buiten Kaapstad. De satellietclub van Ajax komt maandag met een officieel statement op het Twitter-account.

“Dit is onacceptabel!”, opent Ajax Cape Town in niet mis te verstane bewoordingen. “Wij hebben maandagochtend het bericht ontvangen dat jeugdspeler Samora Gwagwa afgelopen weekeinde ernstig is mishandeld. Hij is vervolgens achtergelaten in Gugulethu. Gelukkig is hij op tijd gevonden door enkele ‘barmhartige Samaritanen’. Gelukkig herstelt Samora goed van zijn verwondingen.”

Ajax Cape Town, waar Andries Ulderink als trainer de scepter zwaait, is de club waar onder meer oud-Ajacieden Steven Pienaar, Thulani Serero en Eyong Enoh ooit aan hun loopbaan begonnen. Daarnaast waren Foppe de Haan en Stanley Menzo in het recente verleden als oefenmeester verbonden aan de topclub uit Zuid-Afrika.