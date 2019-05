Stengs: ‘In die periode dacht ik terug aan de woorden van Van Nistelrooij’

Calvin Stengs raakte vroeg in het seizoen 2017/18 geblesseerd aan zijn knie en stond ruim een jaar aan de kant. Dit seizoen maakte de aanvaller van AZ zijn rentree in de hoofdmacht. In gesprek met Voetbal International blikt hij terug op zijn revalidatie en een bezoek aan Ruud van Nistelrooij, die als spits van PSV eveneens een zware knieblessure opliep.

Stengs vertelt dat hij tegen het einde van zijn revalidatie bij Van Nistelrooij thuis is geweest. “Ruud heeft ooit dezelfde blessure gehad, vlak voordat hij van PSV naar Manchester United zou gaan. Later is hij alsnog gegaan en Ruud vertelde hoe hij die periode heeft beleefd”, verklaart Stengs zijn bezoek aan de oud-international. “En liet de prijzen zien die hij daarna nog heeft gepakt. Als stimulans: zodat ik besefte wat voor moois er nog kan gebeuren na zo'n zware periode.”

In gesprek met Van Nistelrooij leerde Stengs een wijze les. “Ruud voorspelde dat er een moment zou komen waarop je denkt dat het achter de rug is. Dat je helemaal terug bent. Maar dat is dan nog niet het geval. Lichamelijk klopt het dan allemaal wel weer, maar je bent nog niet de voetballer die je vóór de blessure was”, aldus de twintigjarige buitenspeler, die het afgelopen seizoen 21 keer speelde en 3 keer scoorde voor de Alkmaarders.

“Het terugvinden van dat gevoel is de laatste stap”, aldus Stengs, die na zijn rentree een basisplaats veroverde in de ploeg van trainer John van den Brom. “Het gevoel van: Ik kán het weer. En dat is precies zoals het is gegaan. Je bent op zoek naar de bevestiging dat je nog steeds goed kunt voetballen. In die periode dacht ik terug aan de woorden van Ruud. Ik ben dankbaar dat een legende als Van Nistelrooy mij heeft willen steunen.”