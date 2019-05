Depay en Tete kennen nieuwe trainer bij Lyon; Juninho terug op oude nest

Silvio Mendes Campos Júnior, beter bekend als Sylvinho, staat vanaf volgend seizoen voor de groep bij Olympique Lyon. Voorzitter Jean-Michel Aulas bevestigt zaterdagavond na de competitiewedstrijd tegen Caen (4-0) dat de oud-verdediger uit Brazilië de opvolger is van Bruno Génésio, die bezig is aan zijn laatste weken als trainer van Lyon. Landgenoot Juninho Pernambucano zal Sylvinho gaan bijstaan als technisch directeur bij de club van Memphis Depay en Kenny Tete.

Lyon heeft enige tijd gehad om een opvolger voor Génésio te vinden, daar vorige maand al bekend werd dat de 52-jarige oefenmeester zijn aflopende contract in het Parc Olympique Lyonnais niet zou gaan verlengen. Sindsdien passeerden diverse namen de revue in de Franse media, waaronder die van José Mourinho.

Mourinho werd door onder meer L'Équipe in verband gebracht met het trainerschap van Lyon. Aulas bevestigt zaterdag echter dat niet de Portugese oefenmeester, maar de 45-jarige Sylvinho volgend seizoen de scepter zal zwaaien bij Lyon. De oud-verdediger van Corinthians, Arsenal, Celta de Vigo, Barcelona en Manchester City was eerder bij onder meer Internazionale werkzaam als assistent van Roberto Mancini, maar stond nog nooit als coach op eigen benen.

Sylvinho zal worden bijgestaan door clubicoon Juninho, die als technische man de lijnen gaat uitzetten bij Lyon. Meevaller voor het duo is dat Lyon zich zaterdagavond dankzij een 4-0 overwinning op Caen in elk geval plaatste voor de derde voorronde van de Champions League. Mocht Chelsea de finale van de Europa League later deze maand winnen van Arsenal, dan stroomt Lyon zelfs direct in de groepsfase in.