‘Bodyguard’ Matthijs de Ligt grijpt in: ‘Dat heb ik vandaag wel laten zien’

Matthijs de Ligt vervulde een belangrijke rol tijdens de huldiging van Ajax op het Museumplein. De verdediger ving namelijk een biertje op die vanuit het publiek richting burgemeester Femke Halsema werd gegooid. “Als verdediger moet je je taak vervullen, dat heb ik vandaag wel laten zien”, zei de aanvoerder met een kwinkslag voor de camera van de NOS.

De Ajacied keek eveneens terug op de dolle uren na de kampioenswedstrijd van Ajax tegen De Graafschap van woensdagavond. Hij is lovend over de waardering die de Ajax-aanhang tentoonspreidt. “Je stapt de bus in, je gaat naar de ArenA en wordt daar zo mooi ontvangen. Dat is geweldig. Dan ga je feest vieren met z'n allen en slaap je weinig. Dan ga je naar zo'n huldiging, ik heb dit nog nooit gezien, echt niet normaal.”

Bij De Ligt heerst vooral opluchting dat PSV, lange tijd koploper in de Eredivisie, in de slotfase van het seizoen werd achterhaald en dat de 34ste landstitel voor Ajax een feit is. “Dat is waar je het hele seizoen voor speelt, dus daar ben je natuurlijk heel blij mee”, aldus de negentienjarige verdediger, die binnenkort met onder meer Donny van de Beek op vakantie gaat. De bestemming laat hij in het midden. “Dat ga ik niet vertellen, anders komen mensen ons opzoeken.”

Voor De Ligt lijkt de toekomst op voetbalgebied buiten Nederland te liggen. Barcelona is een belangrijke gegadigde om hem over te nemen, al is dat volgens de international van Oranje nog geen uitgemaakte zaak. Zijn verbintenis met Ajax loopt tot medio 2021, waardoor de kampioen uit Amsterdam bij een tussentijdse transfer tientallen miljoenen kan bijschrijven.