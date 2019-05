NAC-fans openen ‘milieustraat’: ‘K*t-spelers zonder inzet, gratis af te halen’

NAC Breda-supporters zijn bijzonder teleurgesteld nu hun club is gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie. Zondag viel het doek na de nederlaag tegen sc Heerenveen (2-1). De fans hebben als reactie op het dramatisch verlopen seizoen het Rat Verlegh Stadion volgehangen met spandoeken. Supportersgroep Breda Loco’s heeft van hun thuishaven een milieustraat gemaakt.

“Wie af en toe uitdeelt, moet ook kunnen incasseren. Wie zijn wij dan om dat dan niet even te faciliteren! Milieustraat Breda is geopend!”, schrijft Breda Loco’s op Twitter. NAC promoveerde in de zomer van 2017 naar de Eredivisie en slaagde er vorig seizoen zich aan de hand van trainer Stijn Vreven te handhaven. Dit seizoen verliep het seizoen zeer teleurstellend en was directe degradatie niet af te wenden.

Wie af en toe uitdeelt, moet ook kunnen incasseren. Wie zijn wij dan om dat dan niet even te faciliteren! Milieustraat Breda is geopend! pic.twitter.com/4uFU7CPhdo — Breda Loco's (@BredaLocos) 13 mei 2019

“K*t-spelers zonder inzet hier gratis af te halen”, staat te lezen op een van de doeken, die maandagavond werden opgehangen. De NAC-fans, niet vies van zelfspot, zijn rivaliserende supporters voor en plaatsten vuilnisbakken voor zout (om in de wonden te strooien) en keukens, daar NAC volgend seizoen in de Keuken Kampioen Divisie speelt.

Woensdagavond komt er een einde aan de periode van NAC in de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Algemeen directeur Luuc Eisenga gaf eerder deze week in gesprek met BN DeStem aan dat de club voorbereid een divisie lager gaat spelen. Het kantoorpersoneel hoeft niet te vrezen voor hun baan. “,De gevolgen zijn relatief klein, omdat destijds (2015, red.) al een rigoureuze keuze is gemaakt om met een kleiner team te gaan werken”, doelt Eisenga op de eerdere degradatie. “,Na de promotie (2017, red.) is daar weinig in veranderd. We hebben een gezonde financiële huishouding.”